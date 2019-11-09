Babanın ihbarı sahteciliği ortaya çıkardı

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Suriye uyruklu vatandaşlara ehliyet almaları için sahte diploma ayarladığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Polis, suç şebekesini sahte diploma ayarlayan Bessem Hıdır'ın babası Muhammed Hıdır'ın ihbar etmesi üzerine çökerttiği ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çok sayıda düzenlenmiş sahte diploma da ele geçirdi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Muhammed Hıdır (54) Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği'ne giderek, "Oğlum, bir yeminli tercümanla birlikte ehliyet almak isteyen mültecilere sahte diploma ayarlıyor" diyerek ihbar da bulundu. Şikayet üzerine polis hemen harekete geçti. Polis tarafından izlenen zanlıların 300 lira karşılığında sahte diploma ayarladığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sahte diploma ele geçirilirken olayla ilgili yeminli tercüman Züheyir Husso, Bessem Hıdır ve sahte diploma alan Bilal Kelzı ile Muhammet Lattuf gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Züheyir Hüsso ile Bessem Hıdır tutuklandı.