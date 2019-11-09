Stajını tamamlayan avukatlar cübbe giydi

BUGÜN NELER OLDU

Barosunda stajını tamamlayan 9 stajyer avukat, düzenlenen yemin töreninde cübbe giyerek, avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı attı. Genç avukatlara ruhsatnamelerini Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz imzalayarak takdim etti. Yeşilboğaz, toplumu karanlıktan aydınlığa çıkaran tek gücün hukukçular olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğü mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyin" dedi. Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, Sayman Kazım Yüksel, avukatlar ve aileler, Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen yemin töreninde, kürsüye tek tek çıkıp yemin eden Stajyer Avukatlar, Esra Genç, Halil İbrahim Yaprak, Merve Karataş, Hatip Azad Dağ, Emel Duran, Barış Arslan, Sema Güler, Ahmet Alper Tamer ve Safure Ortak'ın ruhsat heyecanını paylaştı.