11 kasım’da haydi Mersin’e fidan dikmeye

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BUGÜN NELER OLDU

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 11 Kasım günü tüm yurt genelinde olduğu gibi Mersin ve ilçelerinde de fidan dikimi gerçekleştirileceğini söyledi. Orman Bölge Müdürlüğünde gazetecilerle bir araya gelen Akduman, bu yıl 4,5 milyon fidan ürettiklerini, ağaçlandırma çalışmalarının durmaksızın devam ettiğini belirtti. İl genelinde bu yıl çıkan 83 yangında 357 hektar orman alanının yandığını belirten Akduman, bu rakamın dünya ortalamasının çok altında olduğunu vurguladı. Akduman, 11 Kasım'da 22 binden fazla katılımcıyla 251 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını da kaydetti. Akduman , toplumun tüm kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Geleceğe Nefes' kampanyası çerçevesinde Mersin genelinde de fidan dikimi yapılacağını belirtti.