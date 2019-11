Kadın kursiyerler sertifikalarını aldı

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ınArsuz ilçesinde, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arsuz Belediyesi işbirliği ile Hayat Boyu Öğrenme programı çerçevesinde açılan kurslarını tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi. Arsuz Belediyesi Nardüzü Kadın Kültür ve Gençlik Merkezinde gerçekleşen sertifika törenine, Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muammer Onay ve Meclis Üyeleri katıldı. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, her yıl kurs ve kursiyer sayısının arttığını belirterek, "Hem meslek edindirme hem de kültürel ve sportif kursları, talep edilen her kursu açıp yaygın eğitimin amacına ulaşması için çaba sarf ediyoruz. Tabi bunda belediyemiz de her türlü desteği vermekte. Her mahalledeki mevcut yerlerini açıyorlar. Diğer lojistik imkânlarını sunuyorlar" dedi.