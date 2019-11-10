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Merdiven altı işletmeye baskın yapıldı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Merdiven altı işletmeye baskın yapıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen işyerinde yasadışı yollarla süt ve süt ürünü imal eden işletme kapatıldı. Kırıkhan Belediyesinden alınan bilgiye göre Kırıkhan Cumhuriyet mahallesi 365 nolu sokakta merdiven altı gıda imalatı yapan bir işyeri zabıta Müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskın ile mühürlenerek kapatıldı. Yapılan baskında insan sağlığını hiçe sayarak yasalara aykırı ve hijyenik şartları taşımayan bir ortamda ruhsatsız şekilde yoğurt, peynir gibi süt ürünleri gıda imalatı yapan işletmedeki kovalanmış haldeki satışa hazır süt, yoğurt, peynir ve yağlar zabıta ekipleri tarafından imha edildi.
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Merdiven altı işletmeye baskın yapıldı
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