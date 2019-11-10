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Sahte gelin tutuklandı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Sahte gelin tutuklandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı. 4 kişiyi dolandıran şahısların daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyete başvuran 4 kişi Gaziantepli olan bir kadın ve ağabeyinin evlilik vaadiyle kendilerini dolandırdığını belirterek şikayetçi olunca şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İstanbul, Kayseri, Mersin ve Gaziantep'te farklı tarihlerde gerçekleşen 4 faili meçhul evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayının şüphelisi, benzer suçlardan kaydı bulunan 2 şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
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Sahte gelin tutuklandı
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