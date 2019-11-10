Sanayiciler alternatif enerji arayışında

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Yatırımcısınasunduğu cazip olanakların yanı sıra, sanayicisinin uluslararası rekabet gücünü ve verimliliğini arttırmak, maliyetlerini düşürmek, gelişimine katkı sunmak için gerçekleştirdiği projelerle de fark yaratan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (AOSB) 'Kendi Elektriğini Üreten Sanayiciler Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Enerji maliyetlerini düşürmek isteyen ve alternatif enerji kaynağı arayışında olan sanayiciler ve bölge çalışanları yoğun ilgi gösterdiği konferans AOSB Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak, Konar Enerji CEO'su Tolga Murat Özdemir ve ekibi, Solarify Kurucu Ortağı Mustafa Ozan Tuncan ve Merkon Otomasyon İş Geliştirme Mühendisi Zehra Karakaya katıldı. Konferansta, sanayicilere ve çalışanlara, Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) ile ilgili son yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, panel ve inverter teknolojileri, çatı montaj tasarım teknikleri ile işletme ve bakım konularında bilgiler verildi. Konar Enerji CEO'su Tolga Murat Özdemir, artan dünya nüfusu, buna bağlı olarak artan enerji talebi, bu enerji talebini karşılamak için kullanılan fosil yakıtların tükenişi, yarattığı çevre kirliliği ve maliyetlerin giderek yükselmesinin, insanları alternatif bir enerji kaynağı arayışına ittiğini dile getirdi.