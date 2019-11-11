Atamızı andık

BUGÜN NELER OLDU

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te hayat durdu. Sirenler çaldığı an sürücüler, araçlarından inerken, yolda yürüyen vatandaşlar ise saygı duruşunda bulundu. Adanalı doğaseverler, geziye gittiği Kozan ilçesinde Mengen Ormanları'nda bir dağın yamacındaki bölgede yürüyüşe ara verip, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Doğada duygu dolu anlar yaşayan gezginler, daha sonra Türk bayraklarıyla yürüyüşlerini sürdürdü. Mersin'de lise öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ü, en sevdiği şarkılarla andı. Anma etkinlikleri kapsamında Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğrencileri program kapsamında 'Atatürk'ün sevdiği şarkılar' ve 'Tarihlerle Atatürk'ün hayatı' adlı iki etkinlik düzenledi. 20 öğrenciden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği 4 eseri piyano eşliğinde seslendirdi. 170 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, ayrıca şiirler de okundu.