Bileğinin hakkıyla 7 yılda 25 madalya

Adana'da, arkadaşlarının "demir bilek" yakıştırması yaptığı bedensel engelli bilek güreşçi Fatih Kamuz, yaklaşık 7 yıllık spor hayatına, aralarında dörder Avrupa ve dünya şampiyonluklarının da bulunduğu 25 madalya sığdırarak adından söz ettirmeyi başardı. Fatih Kamuz (22), arkadaşının tavsiyesiyle 15 yaşındayken başladığı bilek güreşinde, birçok önemli başarıya imza attı.

25 MADALYA KAZANDI

Çeşitli bölgesel organizasyonların yanı sıra, Türkiye'de 8, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dörder altın olmak üzere bugüne kadar 25 madalya elde eden Fatih, spor hayatında başarılı bir grafik çizdi. Milli sporcu, geçen hafta Romanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, 23 yaş altı kategoride, 55 kiloda hem sağ hem de sol kolda kazandığı altın madalyanın ardından asker selamı verip Mehmetçiğe destekte bulundu.



OLİMPİYAT OYUNLARI HEDEFİ

Her sporun bilinçli yapılması gerektiğini belirten Fatih, "Avrupa ve dünya şampiyonluklarım var. Bir sporcunun dünya şampiyonu olduktan sonraki tek hayali olimpiyat şampiyonu olmaktır. Bilek güreşinin paralimpik oyunlara girmesi gerekiyor. Paralimpik olimpiyat oyunlarına girerse ülkemizi en iyi şekilde temsil edip olimpiyat şampiyonu da olmak istiyorum" dedi.