Cezaevi firarisi yakalandı

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uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hükümlülüğünü ihlal gibi suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla yattığı cezaevinden kaçan hükümlü infaz dedektifleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri Adana'da uyuşturucu ticareti yapma, yaralama, tehdit, aile hükümlülüğünü ihlal gibi suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezası alıp cezaevine girdikten sonra firar eden hükümlü Hasan G.'nin yerini tespit etti. Alidede Mahallesi'nde yapılan baskında firari hükümlü kimliksiz olarak yakalandı. Polise yanlış kişiyi aldıklarını kendisinin Hasan G. olmadığını ileri sürdü. Ancak emniyete getirilerek parmak izi alınan şahsın aranan Hasan G. olduğu belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine gönderildi.