Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Güvenlik güçlerine araç desteği

Güvenlik güçlerine araç desteği

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Güvenlik güçlerine araç desteği
GAZİANTEP'TE Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı için ihtiyaç duyulan 100 araç hayırseverler tarafından bağışlandı. Gaziantep Valiliği tarafından Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen dayanışma yemeğine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile oda ve borsa yöneticileri ile işadamları katıldı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizin koordinasyonunda düzenlenen dayanışma yemeğinde Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve hayırseverlerimiz bir araya geldi. Hemşerilerimiz Emniyet ve İl Jandarma'nın ihtiyacı olan araçların temini için birlik ve beraberliğini yine ortaya koydu" denildi. Sosyal medya hesabından verilen destek için teşekkür eden Vali Davut Gül ise, "Güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyacında kullanılmak üzere 100 araç bağışlanmasının organizesine katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve oda/borsa başkanlarımıza, Gazi şehrimizin vefalı hayırseverlerine çok teşekkür ederim" dedi. Sanayici ve işadamları ile odalar tarafından yapılan bağışlarla alınacak araçların önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere teslim edileceği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güvenlik güçlerine araç desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN