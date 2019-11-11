Güvenlik güçlerine araç desteği

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı için ihtiyaç duyulan 100 araç hayırseverler tarafından bağışlandı. Gaziantep Valiliği tarafından Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen dayanışma yemeğine Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile oda ve borsa yöneticileri ile işadamları katıldı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizin koordinasyonunda düzenlenen dayanışma yemeğinde Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve hayırseverlerimiz bir araya geldi. Hemşerilerimiz Emniyet ve İl Jandarma'nın ihtiyacı olan araçların temini için birlik ve beraberliğini yine ortaya koydu" denildi. Sosyal medya hesabından verilen destek için teşekkür eden Vali Davut Gül ise, "Güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyacında kullanılmak üzere 100 araç bağışlanmasının organizesine katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve oda/borsa başkanlarımıza, Gazi şehrimizin vefalı hayırseverlerine çok teşekkür ederim" dedi. Sanayici ve işadamları ile odalar tarafından yapılan bağışlarla alınacak araçların önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan birimlere teslim edileceği bildirildi.