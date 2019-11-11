Hatay’da dünyanın en büyük makasıyla açılış

BUGÜN NELER OLDU

bir inşaat şirketinin site açılış kurdelesi 'Dünyanın En Büyük Makası'yla kesildi. Önceki hafta Adana'da bir inşaat şirketinin 3.01 metrelik dev makas rekoruna Hatay'dan kısa sürede cevap geldi. Bir inşaat firması uzunluğu 3.20 metre olan dünyanın en büyük makasıyla yapımı tamamlanan site projesinin açılış ve tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende 3.20 metre büyüklüğündeki makas büyük ilgi gördü.Elbistan ilçesinde mahalle sakinleri, çocuk ve yaşlı demeden imece usulü yaptıkları çalışmayla 110 dönümlük çöplük alanı yeşillendiriyor. İlçeye bağlı Bakış Mahallesi'nin muhtarı Hasan Eren ile Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Kaya mahallede daha önce çöplük olarak kullanılan alanın yeşillendirilmesi amacıyla çalışma başlattı. İlçe belediyesinin de verdiği destekle alandaki çöpler bertaraf edilip, 7'den 70'e mahallelinin katılımıyla fidan dikim süreci başlatıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye giden mahalleli Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen fidanları Mengelis mevkisinde toprakla buluşturuyor.