Kaplan eriyor

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FF 1. Lig'de Adanaspor
kan kaybetmeye devam ediyor. Ligin 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Keçiörengücü
'ne konuk olan turuncubeyazlı sahada 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte tam 9 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Adanaspor, taraftarını yine hüsrana uğrattı.
Maça tutuk başlayan konuk ekip ilk yarıda 28'de Teho Mendy
, 38. dakikada ise Burak Aydın
'ın gollerine engel olamadı 2-0. İkinci yarıda teknik direktör Engin İpekoğlu
'nun yaptığı hamleler sonuç getirmedi. Adana'dan Utku Şen 71'de kırmızı kart gördü. arşılaşma Adanaspor'un 2-0 mağlubiyeti ile kapandı.