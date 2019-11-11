Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kaplan eriyor

Kaplan eriyor

Keçiörengücü, Güney ekibini Mendy ve Burak’ın golleriyle geçti. , çok şanssız bir gün yaşadıklarını belirtti. Adana temsilcisi bu sonuçla 1. Lig’de iyice dibe yerleşti

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Kaplan eriyor
TFF 1. Lig'de Adanaspor kan kaybetmeye devam ediyor. Ligin 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olan turuncubeyazlı sahada 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte tam 9 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Adanaspor, taraftarını yine hüsrana uğrattı. Maça tutuk başlayan konuk ekip ilk yarıda 28'de Teho Mendy, 38. dakikada ise Burak Aydın'ın gollerine engel olamadı 2-0. İkinci yarıda teknik direktör Engin İpekoğlu'nun yaptığı hamleler sonuç getirmedi. Adana'dan Utku Şen 71'de kırmızı kart gördü. arşılaşma Adanaspor'un 2-0 mağlubiyeti ile kapandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaplan eriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN