Kaplan eriyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'dekan kaybetmeye devam ediyor. Ligin 11. hafta mücadelesinde deplasmanda'ne konuk olan turuncubeyazlı sahada 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.Maça tutuk başlayan konuk ekip ilk yarıda 28'de, 38. dakikada ise'ın gollerine engel olamadı 2-0. İkinci yarıda teknik direktör'nun yaptığı hamleler sonuç getirmedi.