MGC’nin yeni başkanı Kaya Tepe oldu

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteciler Cemiyetinin (MGC) olağanüstü genel kurulunda Kaya Tepe başkanlığı kazandı. Dört adayla gidilen genel kurulda 353 üyenin 312'si, yeni yönetimi belirlemek için oy kullandı. Seçimde Kaya Tepe'nin listesi 114 oyla seçimi kazandı. Fatih Şahin'in listesi 72 oy alırken, mevcut başkan Turgay Demirtaş'ın listesine 65 oy çıktı. İbrahim Yalçıner'in listesi ise 52 oyda kaldı. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu; Ali Ekber Şen, Fahriye Kutlay, Mehmet Selvi, Şevket Coşkun, Abdullah Biçer, Bekir Coşkun, Abdi Satıroğlu, Mehmet Miras, Mutlu Düdükçü, Şenel Mermer, Ali Kemal Köseoğlu, Deniz Tuncay Akkapılı, Veli Coşkun, Mehmet Can Bulut.