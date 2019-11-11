Misis’e “Uygulama Ödülü”

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Kentler Birliği ve Çevre ve Kültürel Değerleri Koruma Vakfı (ÇEKÜL) Yüreğir Belediyesinin sürdürdüğü Misis Projesine Uygulama Ödülü verdi. Antalya'da düzenlenen törende Uygulama Ödülü'nü Yüreğir Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mehmet Gildir aldı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Misis daha öncede ödüller aldığını belirterek, ''Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmalarında ''Proje Yarışmasında'' 2014 yılında birincilik, ''Uygulama Kategorisinde'' ise 2016 yılında ''Süreklilik Ödülü'', 2017 başarı ödülüne 2018 yılında ise Uygulama Ödülüne layık görüldü'' dedi. Misis'in önemli bir turizm merkezi olacağını belirten Başkan Kocaispir, ''Misis bölgemizin önemli bir turizm merkezi olma yolunda. Çalışmalar tarihi dokuların özgün yapısı korunarak büyük bir titizlikle devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge önemli bir turizm merkezi olacaktır" diye konuştu.