Osmanlı Turan Ocakları SABAH’ı ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Turan Ocakları Adana İl Başkanı Mehmet Görgün, Sportif Etkinlikler Başkanı Nihat Söyler ile birlikte SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Görgün, "Osmanlı Turan Ocakları'nı ideolojk olarak tanımlarsak birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu üzerine inşa edilmiş çok sağlam bir temele sahiptir. Dolayısıyla bir kesim değil her kesimi kucaklayan bir anlayışla devlet, bayrak, vatan ve ezan gibi değerler benimseyen herkese eşit mesafede hizmet götürme anlayışındayız" dedi.