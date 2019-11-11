Sağlıkçıların turnuvası bitti

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ADANA Sağlık Sen tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'na 22 takım katıldı. Turnuva hakkında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, "Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ve menfaatlerini, özlük haklarını geliştirip korumanın yanında aynı zamanda da kurumlarımızın kaynaşması, sporu teşvik etmek ve birlik beraberliği artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerimizden biri olan ve geleneksel hale getireceğimiz futbol turnuvamızı düzenledik" şeklinde konuştu.34 gün devam eden 5. Sağlık-Sen Birlik Beraberlik Futbol Turnuvası' nda AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ayhan Benlice, Memur- Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Özsaglikİş Adana İl Başkanı Mesut Tekin Demirci, Adana İl Ambulans Servisi Başhekimi Nihat Taşdoğan ilk üçe giren takımlara ödüllerini verdi. Finalde Adana 112 Acil Sağlık ve Girişimsel Radyoloji takımları arasında oynanan maçta, 2-0 maç sonucuyla 112 Acil Sağlık Spor takımı birinciliği kazandı. İkinci Girişimsel Radyoloji takımı olurken, üçüncüde Çukurova Şimşekler ve Seyhan Dortmunt olurken ödülünü hastanede alan Girişimsel Radyoloji Takımından Bayram Kantekin 16 golle gol kralı oldu.