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205 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “bugün fidan, yarın nefes” sloganıyla başlatılan ‘Geleceğe Nefes Kampanyası’ kapsamında Adanalı vatandaşlarda 205 bin fidan dikerek yoğun ilgi gösterdi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 12.11.2019
205 bin fidan toprakla buluştu
Türkiye genelinde başlatılan '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' kampanyasına Adanalı vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. 7 den 77 ye her kesimin katıldığı fidan dikme organizasyonunda çocukların neşesi gözlerinden okundu. Kimi çocuk öğretmeniyle kimi çocuksa ailesiyle birlikte diktiği fidana can suyu verdi.Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gökbuket Mahallesi'nde saatler 11.11'de öğrenciler, askeri birlikler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları fidanları dikerek, can sularını verdi. Kampanyanın start almasıyla Adana'da 43 noktada 205 bin fidan dikildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakılmasını sağlayacak ve rahat bir nefes aldıracak kampanyanın Türkiye'ye ve Adana'ya hayırlı olmasını dilediğini kaydetti.
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205 bin fidan toprakla buluştu
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