205 bin fidan toprakla buluştu

Türkiye genelinde başlatılan '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' kampanyasına Adanalı vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. 7 den 77 ye her kesimin katıldığı fidan dikme organizasyonunda çocukların neşesi gözlerinden okundu. Kimi çocuk öğretmeniyle kimi çocuksa ailesiyle birlikte diktiği fidana can suyu verdi.Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gökbuket Mahallesi'nde saatler 11.11'de öğrenciler, askeri birlikler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları fidanları dikerek, can sularını verdi. Kampanyanın start almasıyla Adana'da 43 noktada 205 bin fidan dikildi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, gelecek nesillere yeşil bir Türkiye bırakılmasını sağlayacak ve rahat bir nefes aldıracak kampanyanın Türkiye'ye ve Adana'ya hayırlı olmasını dilediğini kaydetti.