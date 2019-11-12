Abdullin’i Tokyo’da solo performans sergiledi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümün öğretim üyesi İlias Abdullin, Tokyo Filarmonisi tarafından Dünyaca ünlü piyanist Alexei Sultanov'un anısına düzenlenen konsere özel davetli olarak katılarak solo performans sergiledi. Tokyo Üniversitesi'nde düzenlenen ve farklı müzik okullarından öğretim üyelerinin katılarak dörtlü, trio ve düet performanslar sergilediği konserde, İlias Abdullin solo performans sergileyerek büyük beğeni topladı. Katılım-cıların Mozart, Brahms, Albinoni, Saydashev'in eserlerini seslendirdiği konserde, İlias Abdullin'i Albinoni "Adagio", Surrealistic Fantasy, "Samuray's dream", Saydashev "Goodbay, Matherland", Russian Song "Black Eyes eserlerini sergiledi. Konserde, aranjmanını kendisi yaptığı eski bir Japon ninnisi olan 'Samurai Fantezi'' adlı eserin modern versiyonunu da sunan Abdullani büyük ilgi gördü. Konser organizatörü yapımcı Bayan Kazuko Narumi, İlias Abdullin'nin düzenlemiş olduğu Samurai Fantezi ninnisinin, Japon halkının derin duygularını seyircilere müzik aracı ile en iyi şekilde anlattığını ifade etti. Tokyo Üniversitesi'nde müzik bölümü öğrenciler ile sohbet eden Abdullin, keman ustalık sınıfı yaptı.