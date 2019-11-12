Halime KOSGEB desteğiyle patron

BUGÜN NELER OLDU

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışırken CHP'li Başkan Zeydan Karalar'ın tarafından önce 200 kilometre uzaklıkta Tufanbeyli ilçesine sürgüne gönderilen daha sonra iş akdi fesih edilen Halime Büyükgüzel, kendisine KOSGEB desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu. Geçtiğimiz dönem Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan 32 yaşındaki Halime Büyükgüzel, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'li Zeydan Karalar'ın koltuğa oturmasıyla Kayseri sınırındaki Tufanbeyli ilçesinde hiçbir kadın personelin çalışmadığı ve kadın tuvaletinin olmadığı itfaiye birimine sürüldü. Büyükgüzel 10 Haziran itibarıyla görevine başladı ancak bir süre sonra istifa etmediği için Büyükgüzel'in sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.Ailesi tarımla uğraşan Büyükgüzel, kovulmasının ardından 'İşe geri dönüş' davası açmadı ve KOSGEB'den 145 bin liralık hibe desteği alarak 450 bin liraya İmamoğlu İlçesi'ne meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu. İlk olarak ailesinin yetiştirdiği hurmaları cips ve tüm olarak kurutarak ve kilogramını 50 liraya satarak işe başlayan genç kadın 5 kişiye de istihdam sağladı. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Dr. Peter Bohlen ile birlikte Yeni Zelanda ve Fransa elçiliklerinde görevli tarım uzmanları tesisi ziyaret ederek tesis hakkında bilgiler aldı. Ziyarette meyvelerin yurt dışına pazarlanması için Büyükgüzel ile istişare edildi. 31 Mart seçimlerinden sonra belediyeden çıkartılan ilk işçi olduğunu anlatan Büyükgüzel, "Daha sonra geri dönüş davası açmadım sadece tazminat davası açtım. Daha sonra KOSGEB desteğiyle kendime meyve ve sebze kurutma tesisi kurdum. Ailem tarımla uğraşıyor. Mevsiminde meyve ve sebzeleri kurutarak ihracata yönelik bir şirket kurdum" dedi.5 kişiye istihdam sağladığını ancak hedefinin daha fazla kişiye iş vermek olduğunu belirten genç kadın belediyeden işten çıkartılmasının üzücü olduğunu da ifade eden Büyükgüzel, "Herkes kendisi emek veriyor. İşçi çıkartılmalar beni gerçekten üzüyor. Ben şanslıydım. Kendime çok fazla inandığım için geri dönüş davası açmadım. Diğer arkadaşlarımız benim kadar şanslı olmayabilir. Emekçi ekmeğini alsın kimse işinden çıkarılmasın. Devletimizin çok fazla imkanları var ama kimse tabi işinden çıkartılmasın" dedi.