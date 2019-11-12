Lider keyifli 21 puanla TFF 1. Lig’in zirvesinde yer alan Hatayspor’un yüzü gülüyor. Teknik direktör Bayram Toysal, “Liderlik güzel bir şey. Bunu sürdüreceğiz” dedi

TFF 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor liderliğin keyfini çıkartıyor. 21 puanla zirvede yer alan bordo-beyazlı ekipte teknik direktör Bayram Toysal, "Ümraniye karşısında alınan bir puanı kazanç olarak görüyorum. Liderlik güzel bir şey. Yerimizi koruduk. İlerleyen haftalarda iyi işler yapacağız" diye konuştu.



TARAFTARA SESLENDİ

Milli maç arasına girdiklerini ifade eden teknik adam, "Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Oyuncularımızın kendilerini psikolojik olarak yenileme fırsatı var. Devre arasına kadar bulunduğumuz konumu koruyup hedefe emin adımlarla gitmek istiyoruz. Bunun için Hataylıların bize destek olması gerek. Taraftarlarımıza liderliğin keyfini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU FF 1. Lig'de deplasmanda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor liderliğin keyfini çıkartıyor. 21 puanla zirvede yer alan bordo-beyazlı ekipte teknik direktör Bayram Toysal,diye konuştu.Milli maç arasına girdiklerini ifade eden teknik adam,ifadelerini kullandı.