Toroslar Kent Konseyi sahaya iniyor

BUGÜN NELER OLDU

konseylerinin, kentin dinamikleri ile belediyeler arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Kent Konseyimiz ile eğitim, tarım, turizm ve ekonomi gibi kalkınma odaklı alanlarda ilçemizin gelişmesi için iş birliği ile çalışacağız" dedi. Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan, "Belediyemiz ile ortak anlayışıyla çalışıyoruz. Göreve geldiğim ilk günden itibaren ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettik. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ederek katılım sağladık. Önümüzdeki süreçte belirlediğimiz 10 pilot okulda farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay ile ortak çalışmalar yürüteceğiz" dedi.