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Vadide mahsur kalanlar kurtarıldı

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Vadide mahsur kalanlar kurtarıldı
MERSIN'IN Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'ne iniş yapan ve burada mahsur kalan 3 kişi yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 6 kişilik AKUT ekibi ile jandarma, bölgeye kısa sürede vardı. Bölgede arama, tarama çalışması yapan ekipler, zorlu bir arazide 3 kişiye sağ salim ulaşmayı başardı. Sağlık ekipleri mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde müdahalede bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen vatandaşlar, evlerine bırakıldı.
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Vadide mahsur kalanlar kurtarıldı
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