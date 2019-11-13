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Atlar ‘ Atatürk’ü Anma Kupası’ için koştu

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Atlar ‘TSYD Atatürk’ü Anma Kupası’ için koştu
TÜRKIYE Binicilik Federasyonu ve Adana Atlı Spor Kulübü'nün organizasyonunda gerçekleşen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Adana Atlı Spor Kulübü'ndeki yarışlarda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) adına da kupalı müsabaka düzenlendi. Yeni Biniciler ve Genç Biniciler Kategorisi'nde gerçekleşen yarışlar sonrası birincilik kupasına uzanan isimlere kupalarını TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın verdi. Ege Çevik (Yeni Biniciler Birincisi), Zeynep Erdoğan ise (Genç Biniciler Birincisi) olarak TSYD adına düzenlenen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Müsabakaları'nda kupayı kaldıran isimler oldu.
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Atlar ‘TSYD Atatürk’ü Anma Kupası’ için koştu
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