Atlar ‘TSYD Atatürk’ü Anma Kupası’ için koştu

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Binicilik Federasyonu ve Adana Atlı Spor Kulübü'nün organizasyonunda gerçekleşen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Adana Atlı Spor Kulübü'ndeki yarışlarda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) adına da kupalı müsabaka düzenlendi.Ege Çevik (Yeni Biniciler Birincisi), Zeynep Erdoğan ise (Genç Biniciler Birincisi) olarak TSYD adına düzenlenen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Müsabakaları'nda kupayı kaldıran isimler oldu.