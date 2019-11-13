İTSO heyeti Afrin’de

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Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yönetim kurulu üyeleri Zeytindalı harekatı kapsamında Terör örgütü YPG/PKK'tan temizlenen Afrin ve çevresinde ziyaret ve incelemelerde bulundular. Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasir Hüso ve beraberindeki Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatif yetkilileri tarafında karşılanan İTSO yönetimine bölge ticareti hakkında detaylı bilgiler verildi. İTSO yönetimi Afrin ziyareti kapsamında Afrin Koordinatör Valisi Tolga Polat, Afrin Koordinatör Emniyet müdürü Nadir Örten, Emniyet müdür yardımcısı Ömer Avcı, Gümrük müdürlüğü, Afrin Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ve Ziraat Odası yetkilileri ile bir araya geldiler. İTSO yönetimine verilen bilgilerde, Afrin'e, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifi, 80 yataklı Hastane kurulduğu, Valilik, Valilik Koordinasyon merkezi, Adliye, Özel Harekat , Emniyet müdürlüğü binalarının da hizmet verdiği belirtildi. Afrin Zeytindalı bölgesinde 320 şirketin kurulduğuna vurgu yapan Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasir Hüso, Tarım Kredi Kooperatifinin 25 bin ton zeytinyağı alımı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Afrin bölgesinde halkın başlıca geçim kaynağının tarım, zeytincilik, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği olduğu ifade edildi.