Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konseyi'nin (ICMAP) 1992'den bu yana her 5 yılda bir farklı bir kıtada gerçekleştirdiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi (WOCMAP 2019), Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer'in Başkanlığında, Gazimağusa'da düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte konunun tüm paydaşları arasında, tıbbi ve aromatik bitkilerin bilim, tıp, endüstri ve uluslararası ticaretteki rolünün masaya yatırılacağı kongre, 13-17 Kasım 2019 tarihlerinde Bafra'da Kaya Artemis otelde yer alacak. Tüm dünyadan çok sayıda katılımcının iştirakiyle yapılacak olan kongrede, 12 çağrılı ve 85 sözlü bildiri yanında 100 civarında poster bildirisi sunulacak.