Anneler sahaya çıktı

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014 yılında kurulan Adana amatör küme takımlarından Adana Futbol Koleji
(AFK) farklı bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Küçük futbolcuların morallerini yükseltmek için bu kez sahaya annelerini sürdü.
Roller değişti, minik futbolcular tribüne geçti. Formalarını giyen anneler iki takım oluşturarak yeşil sahaya çıktı. Futbolun tüm güzelliğini yansıtan kadınlar, performansları ile dikkatleri üzerine çekti.
MAÇLAR ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR
Kulüp başkanları Tolga Özer
ve Niğmet Has
, çok farklı bir etkinliği
daha imza attıklarını belirterek, "Bilimsel futbolda çocuk, anne, aile ilişkisinin önemini burada anladık. Minik futbolcularımız aile ortamında daha rahat bir antrenman yapıyorlar ve bizleri can kulağıyla diniyorlar. Bizlerde kulüp olarak annelerimiz arasında bir turnuva düzenledik. Çok keyifli geçiyor"
diye konuştu.