Anneler sahaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

014 yılında kurulan Adana amatör küme takımlarından(AFK) farklı bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.Roller değişti, minik futbolcular tribüne geçti. Formalarını giyen anneler iki takım oluşturarak yeşil sahaya çıktı. Futbolun tüm güzelliğini yansıtan kadınlar, performansları ile dikkatleri üzerine çekti.Kulüp başkanlarıve, çok farklı bir etkinliğidaha imza attıklarını belirterek,diye konuştu.