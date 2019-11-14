AOSB’den yeşil Türkiye’ye destek

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Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve son zamanlarda çıkan yangınlar sebebiyle zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak için düzenlenen ''Geleceğe Nefes'' kampanyasına çevreci misyonuyla fark yaratan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü de destek verdi. Türkiye'nin 2023 noktasında eş zamanlı olarak, 11 milyon ağacın toprakla buluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliğe AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Atilla Aksöz, Mustafa Fidan ve AOSB birim müdürleri ve çalışanları katıldı. 'En çevreci OSB' misyonuyla her yıl binlerce fidan dikimi yapan ve ağaçlandırmayı özendirmek için bölge içerisinde çeşitli yarışmalar düzenleyerek sanayicilerin de desteğini alan AOSB'de ''Geleceğe Nefes'' kampanyası kapsamında bin 111 adet ağaç dikildi. Ağaçlandırma çalışmalarını öncelikleri arasına alan AOSB'nin ağaç dikme etkinliği şenlik havasında geçti. Bölge sınırları içerisinde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Ceyhan ve Seyhan Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Başkan Bekir Sütcü, Adana Organize Sanayi Bölgesi, olarak misyon gereği çevreye ve doğaya dost projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. 3 yılda 155 binden fazla fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Sütcü, ''Geleceğe Nefes'' kampanyasından memnuniyetini dile getirdi.