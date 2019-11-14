Aynaya bakınca kulaklarını kapatıyor

KAHRAMANMARAŞ'TA
dünyada çok nadir görülen
"Goldenhar" sendromuyla
doğan 4 yaşındaki
Yiğit'in kulaklarından estetik
ameliyat olabilmesi için
180 bin lira gerekiyor. Anne
Elife Baltacı, oğlunun farkına
vardığını belirterek,
"Aynada kendine bakarken
kulaklarını kapatıyor"
dedi. Kahramanmaraş'ta
yaşayan Alper (28) ve Elife
Baltacı'nın (22) tek çocukları
Yiğit Tuğra Baltacı, 4 yıl önce
kalp hastası ve 'goldenhar'
sendromlu olarak dünyaya
geldi. Ailesi tarafından birçok
kez doktora götürülen
Baltacı'nın, iki kulağının da
ameliyatla düzeltilmesi için
180 bin liraya ihtiyaç olduğu
öğrenildi.
Elife Baltacı, oğlunun artık
büyüdüğünü ve aynaya baktığında
kulaklarından rahatsız
olduğunu belirterek,
"Gaziantep'e götürdük plastik
cerrahi doktoru Muğla'ya
gitmiş. Antalya'ya 3 kere
gittik geldik. Muayenedeki
doktor ile telefon aracılığıyla
görüşebiliyorum ve muayene
ücreti 600 lira. Geçen
sene 90 bin lira demişti, bu
yıl ülke ekonomisi ve artan
ameliyat fiyatları nedeniyle,
'fiyat artışını bilerek gelin'
diyor bize. Benim oğlumun
tedavisi yapılsın başka hiçbir
şey istemiyorum. Onun
kulakları düzelsin ve kalp
ameliyatı olsun. Artık çocuk
farkına vardı kulaklarını
çekiyor, aynada kendine
bakarken kulaklarını kapatıyor"
diye konuştu.
Ekonomik durumunun iyi
olmadığı için oğlunun tedavilerini
yaptıramadığını söyleyen
baba Alper Baltacı ise,
"Ben asgari ücret ile çalıştığım
için oğlumun tedavilerini
karşılayamıyoruz. Öncelikle
Cumhurbaşkanımızdan ve
hayırseverlerden yardım istiyoruz.
Biz sadece çocuğumuzun
tedavisinin yapılmasını
istiyoruz" dedi.