Aynaya bakınca kulaklarını kapatıyor

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dünyada çok nadir görülen"Goldenhar" sendromuyladoğan 4 yaşındakiYiğit'in kulaklarından estetikameliyat olabilmesi için180 bin lira gerekiyor. AnneElife Baltacı, oğlunun farkınavardığını belirterek,"Aynada kendine bakarkenkulaklarını kapatıyor"dedi. Kahramanmaraş'tayaşayan Alper (28) ve ElifeBaltacı'nın (22) tek çocuklarıYiğit Tuğra Baltacı, 4 yıl öncekalp hastası ve 'goldenhar'sendromlu olarak dünyayageldi. Ailesi tarafından birçokkez doktora götürülenBaltacı'nın, iki kulağının daameliyatla düzeltilmesi için180 bin liraya ihtiyaç olduğuöğrenildi.Elife Baltacı, oğlunun artıkbüyüdüğünü ve aynaya baktığındakulaklarından rahatsızolduğunu belirterek,"Gaziantep'e götürdük plastikcerrahi doktoru Muğla'yagitmiş. Antalya'ya 3 keregittik geldik. Muayenedekidoktor ile telefon aracılığıylagörüşebiliyorum ve muayeneücreti 600 lira. Geçensene 90 bin lira demişti, buyıl ülke ekonomisi ve artanameliyat fiyatları nedeniyle,'fiyat artışını bilerek gelin'diyor bize. Benim oğlumuntedavisi yapılsın başka hiçbirşey istemiyorum. Onunkulakları düzelsin ve kalpameliyatı olsun. Artık çocukfarkına vardı kulaklarınıçekiyor, aynada kendinebakarken kulaklarını kapatıyor"diye konuştu.Ekonomik durumunun iyiolmadığı için oğlunun tedavileriniyaptıramadığını söyleyenbaba Alper Baltacı ise,"Ben asgari ücret ile çalıştığımiçin oğlumun tedavilerinikarşılayamıyoruz. ÖncelikleCumhurbaşkanımızdan vehayırseverlerden yardım istiyoruz.Biz sadece çocuğumuzuntedavisinin yapılmasınıistiyoruz" dedi.