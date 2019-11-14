Ayşe Aldemir sağlığına kavuştu

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sonucu yaşadığı kafa travması ile kaldırıldığı sağlık merkezinden beyin tümörü teşhisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 56 yaşındaki Ayşe Aldemir'in, beyindeki görme sinirine ve diğer hassas anatomik yapılara yakın konumda olduğu tespit edilen 3,5 cm'lik tümörü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından mikrocerrahi yöntemle alınarak, hastanın eski sağlığına kavuşturulduğu bildirildi. YDÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, gerçekleştirdikleri detaylı tetkik ve incelemeler sonrasında 3,5cm büyüklüğünde olduğu tespit edilen tümörün, özellikle görme sinirine, beyindeki önemli hassas yapılara ve kafa sinirlerine çok yakın bir konumda olduğunu belirtti. Doç. Dr. Gürkanlar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde daha önce çok daha büyük beyin tümörlerinin başarıyla alındığı ameliyatlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Doç. Dr. Gürkanlar, Aldemir'de tespit edilen ve iyi huylu olduğu belirlenen 3,5 cm'lik tümörü ise ameliyatla alınmadığı taktirde daha da büyüyerek hastayı, görme, konuşma, muhakeme gibi temel fonksiyonlarını kaybetme riski ile karşı karşıya bırkma olasılığı bulunması nedeniyle büyük bir risk faktörü olarak değerlendirdiklerini ve ameliyat kararı verdiklerini söyledi. Gürkanlar; "Beyin tümörü ameliyatları uzman deneyimi, teknolojik donanım ve hassasiyet gerektiren operasyonlardır" dedi.