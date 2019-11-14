Gezgin: Mersin’de galip geleceğiz

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. E Grubu'nda yarın Sırbistan'a konuk olacak Enerjisi Güzel Takım
, pazar günü ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak. A Milli Takım'ın oyun kurucusu Damla Gezgin, "Mersin'de oynayacağımız maçı kazanacağız"
dedi. Kamp sürecinin iyi gittiğini anlatan Damla, "Çalışmalar için çok zamanımız yok. Sırbistan'a gitmeden önce iki günlük bir çalışma sürecimiz oldu, biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz
. Sırbistan zor bir rakip, kolay diyemem.
Biz de iyi konsantre olup, az hata yapıp o maçı kazanmak ve gruptan birinci çıkmak istiyoruz" diye konuştu.