Gezgin: Mersin’de galip geleceğiz

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan ve Litvanya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. E Grubu'nda yarın Sırbistan'a konuk olacak, pazar günü ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak. A Milli Takım'ın oyun kurucusu Damla Gezgin,dedi. Kamp sürecinin iyi gittiğini anlatan Damla,Biz de iyi konsantre olup, az hata yapıp o maçı kazanmak ve gruptan birinci çıkmak istiyoruz" diye konuştu.