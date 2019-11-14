Lösemili çocuklara sürpriz ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, son derece zorlu geçen tedavi sürecinde hastane ortamında yaşamak durumunda kalan lösemili çocuklara ve ailelerine moral vermek ve toplumda bu hastalığın farkındalığını arttırmayı amaçlayan Lösemili Çocuklar Haftası'nda, hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar, hastane yönetimince organize edilen moral etkinliğinde mutlu anlar yaşarken, çeşitli hediyelerle de sevindiler. Rengarenk balonlarla hastanedeki odalarında kendilerini ziyaret eden palyaçoları karşılarında görünce heyecanlanan çocuklar, onlarla sohbet ederek, mutlu anlar yaşadılar.