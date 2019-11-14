Melih ABİ: Motosiklet sürücüleri kaldırımları tehlikeli kullanmasın

BUGÜN NELER OLDU

Motosiklet sürücüleri ile ilgili Fahri Trafik Müfettişi okurum yanıt verdi.Bir süre öncesine kadar motosiklet sürücülerine ceza yazma yetkilerinin olduğunu ama bu yetkinin ellerinden alındığını belirtti.Okurum;"Gözümün önünde kaldırımda gidiyorlar.Uyarıyorum, fahri müfettiş olduğumu söylüyorum.Yaz o zaman cezanı diyor.Ceza yazamadığımızı hemen öğrenmişler" diyor.Müfettiş okurumuz bu yetkinin neden kendilerinden alındığını soruyor.Ben kendi yorumumu söyleyeyim, motosiklet sürücülerinden çok sayıda şikayet gitmiştir ondan.Bu konuda trafik yetkilileri ile görüştüm.Fahri müfettişlerin ceza yazma yetkisi sadece kaldırımlarda seyir eden motosiklet sürücüleri için iptal edilmiş.Ama motosiklet sürücülerinin de kaldırımda ters yönde gitmemeleri gerekiyor.Müfettişlerin bunun dışında yetkileri ise devam ediyor.Şahmeran Çay Bahçesi önüne 3-4 otobüsün sığacağı bir alanı tahsisi şart.''Bus''yazarak orayı tamamen otobüslere ayırmalı.Acil gelip gidecekler bu 'çözüm' olacak!Ama asıl hedef Tarsus'a gelen insanları şehir içerisinde gezdirebilmek, hatta mümkünse konaklatabilmek olmalı… Tarsus için bu hayata geçerse esnaf kazanç sağlar, gelen insanların paylaşımları sayesinde Tarsus'un tanıtımı yapılmış olur.Tarsus Yaşam Kültürü de canlanmış olur.