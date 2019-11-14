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Öğrenciler ‘Doğanın Pili Bitmesin’ dediler

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Öğrenciler ‘Doğanın Pili Bitmesin’ dediler
MERSİN'İN Silifke ilçesinde Silifke Rotary Kulübü, "Doğa'nın Pili Bitmesin" adını verdiği çevreci projeleri ile öğrencilerin çevreye karşı bilinçli bir şekilde yetişmeleri için atık pil toplama kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında 20 atık pil getiren öğrenciye bir adet kalem seti hediye edildi. Projenin yıl boyunca devam edeceği bildirildi. Atık pil toplama kampanyası katılan ilk öğrencilere armağanları düzenlenen törenle verildi. Törene dönem başkanı Fatma Uyar Atalay, geçmiş dönem başkanı Ahmet Muhsin Bingöl, üyeler ile kampanyaya katılan öğrenciler katıldı. Atalay, "Doğa'nın Pili Bitmesin" adını verdiğimiz projemizle çocuklarımızı bilinçlendirmeyi ve atık pillerin toplanarak doğru kanallarla toplanmasını sağlamayı hedeflemekteyiz" dedi.
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Öğrenciler ‘Doğanın Pili Bitmesin’ dediler
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