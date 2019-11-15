Çukurova Üniversitesi’nde Türkiye Türkçesi Çalıştayı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) ve Türk Dil Kurumu (TDK) İşbirliğiyle 5. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı düzenlendi. Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleşen çalıştayın dokuz oturumunda 47 bildiri sunulurken toplantıya Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı Prof. Dr. Faruk Yıldırım, Türk Dil Kurumu Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu Başkanı ve Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı Prof. Dr. Leyla Karahan, Türk Dil Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Fevzi Ersoy ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çalıştay Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı Prof. Dr. Faruk Yıldırım, 11. yüzyılda yaşayan Türkçenin ilk ağız araştırmacısı Kâşgarlı Mahmut ve 17. Yüzyılda Osmanlı ağızlarını belgeleyen Evliya Çelebi'ye şükran duyduklarını belirterek, "Uzun bir aradan sonra beşincisini düzenlediğimiz ağız çalıştayının bundan sonra düzenli olarak devam etmesi umuyorum" diye konuştu.