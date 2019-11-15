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Hatay’da ‘Herkes İçin Spor’ etkinliği

Giriş Tarihi: 15.11.2019
HATAY'IN Yayladağı ilçesinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından "Herkes İçin Spor'' etkinliği düzenlendi. Yayladağı Hükümet Konağı önündeki etkinliğe çok sayıda öğrenci ve sporcu katıldı. Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş, etkinliğe ilk olarak Yayladağı'ndan başladıklarını ifade eden Karakuş, amaçlarının toplumda spor ve sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak olduğunu belirtti. Etkinlik profesyonel sporcuların gösterileriyle son buldu.
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Hatay’da ‘Herkes İçin Spor’ etkinliği
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