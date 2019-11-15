Hatay’da ‘Herkes İçin Spor’ etkinliği

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN Yayladağı ilçesinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından "etkinliği düzenlendi. Yayladağı Hükümet Konağı önündeki etkinliğe çok sayıda öğrenci ve sporcu katıldı.Genel Sekreteri, etkinliğe ilk olarak Yayladağı'ndan başladıklarını ifade eden Karakuş, amaçlarının toplumda spor ve sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak olduğunu belirtti. Etkinlik profesyonel sporcuların gösterileriyle son buldu.