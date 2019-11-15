Kadınlardan resim kursuna yoğun ilgi

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Şehitkamil Belediyesi tarafından Hanımlar Lokali'nde kadınlara yönelik hayata geçirilen resim kursuyla kadınlar hem eğitim görüyor hem de yapmış olduğu birbirinden güzel resimleriyle ressamlara taş çıkartıyor. Hanımlar Lokali'nde açılan resim kursuna katılan kadınlar, ücretsiz kursta eğitim görerek resim yapmayı öğreniyorlar. Yağlı boya, sulu boya ve karakalem çalışmaları yapan kursiyerler, 6 aylık eğitimin ardından çok başarılı eserler yapıyorlar. Ayrıca kursiyerler, burada yapmış oldukları resim çalışmalarını hem satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de yakın dostlarına hatıra olarak hediye ediyor. Bunun yanı sıra kursa katılan kadınlar, günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor, gönüllerince eğleniyorlar. Kurstan memnun kaldığını dile getiren Serpil Eşkin, "Resim yapmak bizleri çok iyi bir şekilde rahatlatıyor ve maddi konuda hiç bir şey talep edilmemesi ise bizleri ayrıca sevindiriyor" dedi. Hanımlar Lokali Resim Kursu Eğitmeni Ferah Güneş ise, "Burada 30 kursiyerimiz var. Haftada 4 gün olmak kaydıyla ikişer grup olmak üzere, iki gün bir gruba, iki gün diğer gruba eğitim veriyoruz. Kursun sonunda karma sergimizi açıyoruz" şeklinde konuştu.