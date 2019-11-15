Öğretmenlerine mektup gönderdiler

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PTT, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sanko Park iş birliği ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, öğretmenlerine mektup yazarak onlara olan sevgi ve minnetlerini dile getirdi. PTT Başmüdürü Zekai Özkan ve Gaziantep İl Mili Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin katılımlarıyla Sanko Park'ta düzenlenen 'öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyasına öğrenciler, yoğun ilgi gösterdi. Sanko Park zemin kattaki stanttan ücretsiz temin edilen kartpostallar ile öğrenciler duygularını öğretmenlerine yazarak ücretsiz gönderim sağladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğret menlerine mektup yollayabilmek için uzun kuyruk oluşturan öğrenciler, öğretmenlerine mektup yazarak onlara olan sevgi ve minnet duygularını kaleme aldı. Kampanyaya katılarak ilkokul öğretmenine mektup yazıp gönderen İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "İlimizde bir hafta sürecek etkinlikler düzenledik. Birçok kurumla işbirliği içerisinde olduk. Bunlardan bir tanesi de Gaziantep PTT Başmüdürlüğümüz ile yürüttüğümüz öğretmene vefa konulu mektup temalı bir proje" dedi. Mete , "Açıkçası herkesin hayatında iz bırakan öğretmenler vardır" dedi.