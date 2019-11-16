43 sanatçıdan Cumhuriyet sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36'ıncı kuruluş yıldönümünün kutlandığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında, "Cumhuriyet Sergisi" ile Kıbrıslı Türk Sanatçı Özden Selenge'nin "Sanatta 51 Yıl" adlı kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel, Bakanlık Müdürü, Başbakanlık Baş Danışmanı Dr. Ahmet Savaşan, Rektör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr.Suat Günsel Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Cumhuriyet sergisi sanatçıları adına Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, sanatçı Özgen Selenge ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36.yıl etkinliklerine ilişkin yaptığı konuşmasında; "Ulusun, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi olan Cumhuriyet bağımsız, özgür ve eşitlikçidir.