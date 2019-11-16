Çocuğunuzun bakıcısı teknoloji olmasın!

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ve internet kullanımının toplumun her kesiminde ve bütün yaş gruplarında giderek yaygınlaşması, yetişkinler kadar çocuklar üzerinde de kontrol edilemez bir güce dönüştü. Bunun sonucunda da dünyada ve ülkemizde çocukların akıllı telefon veya tabletlerle etkileşimlerinin oldukça küçük yaşlara kadar indiğini vurgulayan Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Psikoterapist Uzm. Dr. Taner Canatar, bilişim teknolojilerinin kullanımının başta çocuklar olmak üzere bireyler açısından çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini ve olumsuz etki edebildiğini belirtti. Özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen bir sorun olan bilgisayar ve internet bağımlılığının, gençlerin psikolojik ve bedensel gelişimleri ile sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği ve okul başarılarını düşürdüğünü ifade eden Uzm. Dr. Canatar, "Uygunsuz içerik, oyun bağımlılığı, elektronik hipnoz, sanal zorbalık, nefret söylemi, bilgi çarpıtma vb. riskler bu teknolojilerin nimetlerinden faydalanırken göz önünde bulundurulması ve önlem alınması gereken sorunlardır" dedi.