BUGÜN NELER OLDU

Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği'ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında Evliya Çelebi Turizm Uygulama Oteli'nde düzenlenen fuara kentte hak temelli faaliyet gösteren 33 STK katıldı. Fuarın açılışının ardından katılımcılar stantları gezerek hem STK'ları tanıma, hem de işbirliği yapma fırsatı buldu. İki gün süren fuarda, "STK Kavramı ve Kamu-STK İşbirliği" konularında katılımcılara bilgilerin aktarıldığı fuarda, "STK Kapasite Artışında AB Mali Yardımlarının Katkısı" konulu seminer de düzenlendi. Projeyle Adana ilinde faaliyet gösteren STK'ların kurumsal, yönetsel ve iletişim becerilerinin geliştirmesi, STK'lar arasında deneyim alışverişi, iş birliği ve ağ oluşturarak temsil ve hizmet kapasitelerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.