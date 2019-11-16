Kocasını terk etti pişman olup çatıya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

eşini ve engelli oğlunu terk eden Yasemin A. (32), kocası boşanma davası açınca pişman olup, çatıya çıktı. Oğluyla birlikte olay yerine gelen eşi Mehmet A.(33) ağlayarak kendisine yalvaran Yasemin A.'ya kendisini affettiğini söyledi. Bunun üzerine çatıdan inen kadın hastaneye kaldırılırken koca, Beni daha önce birkaç kez aldattı. Başka bir adama kaçtı. Asla barışmak istemiyorum dedi. Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaşanan olay şöyle gelişti; Yasemin A., 4 yaşında engelli çocuğunu da bırakıp, 5 yıldır evli olduğu eşi Mehmet A.'yı terk etti. Mehmet A. da boşanma davası açtı. Ancak Yasemin A., eşi ve çocuğunu terk ettiği için pişman olup, dün babasına ait 2 katlı evin çatısına çıktı. İntihar teşebbüsünde bulunan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasemin A.'nın atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Polis de ağlayarak, engelli çocuğu S.A.'yı çok özlediğini, eşini terk ettiği için çok pişman olduğunu söyleyen kadını ikna etmeye çalıştı.