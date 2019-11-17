212 bin dekar arazi SUYA kavuştu

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ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlarla Gaziantep ve Kilis'te 212 bin dekarlık tarım arazisi suya kavuştu. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığını belirterek, "Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi. Gaziantep'te ve Kilis 15 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Gaziantep ve Kilis illerimiz ve ilçelerimizde toplam 212 bin 524 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bu bölgede yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 238 milyon TL katkı sağladı" diye konuştu. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Mevlüt Aydın, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz" şeklinde konuştu