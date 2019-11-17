Bir öğretmen çok şeyi değiştiriyor

Hatay'ın Belen ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Osman Güneri'nin köy okullarındaki öğrencilere spor malzemesi kazandırmak ve sporu sevdirmek amacıyla başlattığı "Elbirliği" projesi kısa sürede büyük destek buldu. Galatasaray, Diyarbekirspor, AmedSpor, Hatayspor, Trabzonspor ve Ankara Demirspor gibi takımlardan ve bazı ünlü isimlerden destek sözü alan proje, daha şimdiden köy okullarındaki çocukların yüzlerini güldürmeye başladı. Belen Sebati Günenç İlkokulu öğretmeni Osman Güneri, kendi çabalarıyla başlattığı proje kapsamında kırsal bölgelerde bulunan okullara el uzatılıyor.

HEDEF 81 İLE YAYMAK

İlk görev yaptığı Belen ilçesi Şenbük köyü ilkokulunda okuttuğu öğrencileri mezun etmesine rağmen hafta sonları gidip öğrencilerini ziyaret eden, onlarla bir araya gelip oyunlar oynayan, okullarında eksikleri gidermek için çaba harcayan Osman Güneri bu kez kucak dolusu hediyeler ile onların yanına gitti. Galatasaray kulübü tarafından gönderilen spor malzemelerini öğrencilere dağıtan Osman öğretmenin mutluluğu yüzüne yansırken çocukların yüzlerindeki tebessüm ise görülmeye değerdi. Şu ana kadar on okula bu şekilde destek veren Osman Güneri'nin hedefi projeyi Türkiye'nin 81 iline yayabilmek.