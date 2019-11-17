Boccenin 'altın' kardeşleri

BUGÜN NELER OLDU

ersin'de düzenlenen'ndaTürkiye'yi temsil edenve, altınmadalya kazanmanın sevincini yaşıyor.'nda'yi temsil edenve, burada altın madalya kazandı.Kendilerinidiyenitelendiren kardeşler, boccenin gelişmesive elde ettikleri başarıları devamettirmek için çalışmalarına aralıksız devamediyor., kız kardeşiyleuzun süreden beri bocceyle ilgilendiklerinisöyledi.İnci Ece, "Bizim yükselişimiz devam ediyor. Final ve altın dışında bizi başka bir şey mutlu etmiyor. Biz ülkemizi temsil etmeyi, bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Zorluklar bizi yıldırmıyor. Bizim amacımız Türkiye'yi boccenin lider ülkesi haline getirmek. Sağlam adımlarla ilerlediğimizi düşünüyoruz" dedi.