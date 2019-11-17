Boccenin 'altın' kardeşleri

M
ersin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası
'nda
Türkiye'yi temsil eden İnci Ece
ve Buket Öztürk kardeşler
, altın
madalya kazanmanın sevincini yaşıyor. Dünya Kadınlar Bocce Volo Kupası
'nda Türkiye
'yi temsil eden İnci Ece
ve Buket kardeşler
, burada altın madalya kazandı. İnci Ece bu şampiyonada 23 yaş altı kadın basamak branşında 41 vuruş yaparak dünya rekorunu da kırdı.
Kendilerini "bocce tutkunu"
diye
nitelendiren kardeşler, boccenin gelişmesi
ve elde ettikleri başarıları devam
ettirmek için çalışmalarına aralıksız devam
ediyor. İnci Ece Öztürk
, kız kardeşiyle
uzun süreden beri bocceyle ilgilendiklerini
söyledi. Bu sporda başarı elde etmek için çok çalışıp fedakarlıklarda bulunduklarını ifade eden İnci Ece, kısıtlı imkanlarla başarıya koştuklarını belirtti.
'ZORLUKLAR BİZİ YILDIRMIYOR'
İnci Ece, "Bizim yükselişimiz devam ediyor. Final ve altın dışında bizi başka bir şey mutlu etmiyor. Biz ülkemizi temsil etmeyi, bayrağımızı dalgalandırmayı çok istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Zorluklar bizi yıldırmıyor. Bizim amacımız Türkiye'yi boccenin lider ülkesi haline getirmek. Sağlam adımlarla ilerlediğimizi düşünüyoruz" dedi.