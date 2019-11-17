Gönül belediyeciliği ile Akdeniz hizmetle buluşuyor

Mersin'in Akdeniz İlçesine yatırımları ve yaptığı çalışmalarla başarılara imza atan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yüzölçümü yaklaşık 30 bin hektar; resmi sayımlara göre nüfusu 270 bin olan Akdeniz ilçesi; kent merkezinin kalbinde yer alması, ticari ve ekonomik işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının sınırları içinde yoğun olması sonucu oluşan hareketlilik nedeniyle, bu nüfus, gündüzleri 600 bini bulmaktadır. Mahallelerimizde yaşamı ve geleceği yeni baştan kurguluyor, ilçemizin makûs talihini değiştirmek için çalışıyoruz. Akdeniz'in geçmiş 20 yılı maalesef heba edilmiş. Kaybedilen yılları geri kazanmak, insanlarımızı hak ettiği yere taşımak için kararlıyız. Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracağız. Akdeniz'de yaşayan insanlarımıza ulaşıyor, gönüllerine dokunuyoruz" dedi. "Akdeniz'de artık huzur, barış, kardeşlik ve sevgi var" diyen Başkan Gültak, "İnsanlarımızın yüzü gülüyor ve geleceğe artık umutla bakıyorlar. Yerel seçimlerde halkımıza bir söz verdik, bu sözümüzün daima arkasındayız. Akdeniz'in; uğradığı haksızlık ve eşitsizliği ortadan kaldıracağız. İlçemizde yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelere ağırlık verdik. Gönül belediyeciliği ışığında; farkındalık yaratacak yönetim anlayışını hayata kattık. Önce İnsan diyerek, adil, eşit ve kaliteli hizmet vererek; değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesi başlattık. Akdeniz'e kazandıracağımız hizmetler, proje ve yatırımlarla; gönül belediyeciliğinin farkını herkese ispatlayacağız" dedi.

MODERN PAZAR SOKAĞI

Gültak, "Güneş Mahallesi Pazar Sokağı'nı baştan sona restore ederek, halkımıza modern, temiz ve düzenli bir pazar yeri kazandırdık. Pazara çıkan tüm ara sokakları ve kaldırımları da tamamen yeniledik. Bu sayede vatandaşlarımızı ve esnafımızı; kışın adeta göle ve çamur deryasına dönüşen, yazın da toza toprağa bulanan semt pazarında alışveriş yapmaktan kurtardık" Şevket Sümer ile Hal Mahallesi sınırını belirleyen 142. Cadde üzerinde başlayan "Cephe İyileştirme ve Pazar Sokağı Çevre Düzenleme Projesi" kapsamındaki yenileme ve düzenleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Gültak, "Toplamda 10 milyon lira bütçeye sahip olan projemiz sayesinde, Şevket Sümer'in en yoğun yerlerinden biri olan 142. Cadde; her yönüyle zengin, canlı, estetik ve düzenli bir yapıya; mahalle sakinleri, esnaf ve pazarcılarımızın da alışverişlerini yapabilecekleri modern ve tertemiz bir görünüme kavuşacak. Projemizin hayata geçmesi ve çalışmalarımızda vermiş olduğu büyük katkı ve desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız Lütfi Elvan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

PORTATİF YÜZME HAVUZLARI

Gültak, "Akdeniz'de bir ilke imza atarak 4 mahallemize portatif yüzme havuzları kurduk ve çocuklarımıza bayram sevinci yaşattık. Çocuklarımızın o güzel gülüşü, sevinç ve mutlulukları her şeye değerdi. Okullar açılıncaya dek hizmet veren havuzlarımızda 7 ila 13 yaş aralığında 5 bin çocuğumuza uzman eğitmenler aracılığıyla ücretsiz kurs da vererek onlara yüzme öğrettik" Akdeniz'de ilk kez düzenlenen 'Açık Hava Film Günleri' ile Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini mahallelere getirdiklerini belirten Başkan Gültak, "22 Ağustos-8 Eylül 2019 tarihleri arasında 10 mahallemizde düzenlediğimiz etkinliğin açılışını, merhum sanatçımız Müslüm Gürses'in hayatını anlatan 'Müslüm Baba' filmi ile gerçekleştirdik. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediğimiz bu filmin gösterimi 2 bini aşkın insanımız izledi. Bu sayede vatandaşlarımıza hem nostalji yaşatırken, sinemaya hiç gitmemiş binlerce insanımıza da ilk kez beyaz perdede film izleme keyfi yaşattık. Diğer mahallelerimizden insanlarımızı da film gösterimlerinin yapıldığı yerlere servis araçlarıyla taşıdık" diye konuştu. Başkan Gültak, "Hayatında hiç uçağa binmeyen, dezavantajlı durumdaki başarılı çocuklarımız için mikrolight adı verilen hafif motorlu hava aracıyla ücretsiz uçuş etkinliği düzenledik. Bir hafta süren, her yaş ve kesimden çok yoğun ilgi gören etkinliğimizde 600 çocuğumuz, hafif motorlu hava aracı ile ilk kez gökyüzünde süzülmenin keyif ve mutluluğunu yaşadı. Ayrıca engelli ve hasta çocuklarımızı da kırmayarak onlara gökyüzünde uçmanın heyecanını yaşattık. Gelecek yıl bu sayıyı binlere çıkaracağız" Seçimler öncesinde halkımıza verilen bir sözü daha yerine getirdiklerini ifade eden Gültak, "Silifke Kapızlı'da, 400 çocuğumuzun katılımıyla gençlik yaz kampı organize ettik. Kamp sayesinde çocuklarımız; hem yaz tatilinin tadını çıkardı, hem de çeşitli etkinliklerle eğlenme ve öğrenme imkânı buldu. Mahalle evlerimizde kurs alan 300 kursiyer kadınımız için de; Tarsus Şelalesi, Eshabı Kehf ve Hayvan Parkı; Mut Yerköprü Şelalesi, Gözne Kalesi ve Sarnıç, Kapadokya ve Gaziantep'in tarihi-turistik yerlerine günübirlik kültür gezileri düzenledik" şeklinde konuştu. Gültak, "Çocuklarımızın eğitim ve öğretim kalitesini arttırmayı amaçlıyoruz. İlçemizde bulunan okulları bizzat ziyaret ederek, eksiklikleri tespit ediyor ve giderilmesini sağlıyoruz. Sadece öğrencilerimizin değil, eğitimcilerimizin de yanındayız. Bu kapsamda; eğitim yuvası olan okullarımızın bakım, onarım, yenileme ve düzenleme çalışmalarını yapıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel ve nezih ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla, okullarımızın eksiği kalmayıncaya dek bu projemiz sürecek" dedi.

52 GİRİŞİMCİ KADINA KREDİ

Kadınların istihdama kazandırılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Gültak, "Kendi işini kurmak veya meslek sahibi olmak isteyen kadınlar için ekonomik, sosyal ve kültürel projelere büyük değer veriyoruz. Bu amaçla; bir ilki daha gerçekleştirdik ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Ağustos ayında bir protokol imzalayıp, farklı yaş ve meslek gruplarından 52 girişimci kadına toplam 110 bin lira tutarında kredi sağladık. Kadınlarımızın; sosyal-toplumsal statüsünün yükseltilmesine, istihdam olanaklarının artması ve katma değer üretebilmelerine büyük değer veriyoruz. Belediyemize bağlı mahalle evleri ile kültür sanat atölyelerinde; resim, heykel, tiyatro, seramik, mozaik, takı tasarım, el sanatları, giyim, ahşap boyama, gibi çeşitli alanlarda yaklaşık 500 kadına eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimizin, el emeği göz nuru eserlerini, beğeniye sunabilmelerini ve satış yaparak aile bütçelerine katkı sunabilmelerini sağlayan sergiler düzenliyoruz" diye konuştu.



ÜCRETSİZ HAZIRLIK KURSU

Gültak, "Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, üniversiteye hazırlanan lise mezunu gençlerimiz için ücretsiz hazırlık kursları açtık. Ayrıca kurslara katılan 440 gencimize, yine ücretsiz olarak üniversite sınavına hazırlık kitaplarından oluşan bir set hediye ettik" dedi. "Sosyal belediyecilik ilkesi gereği; yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz "Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti" ile gönüllere dokunuyor, onların hayatını kolaylaştırıyoruz" diyen Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün hizmeti sayesinde, 650'yi aşkın insanımıza temizlik ve bakım hizmeti sunduk. Ayrıca 2 binden fazla insanımıza da ulaşarak psikolojik danışmanlık ve destek hizmeti, manevi rehberlik ve aile içi iletişim eğitimleri verdik. Tadilatı gereken evleri de fen işleri ekiplerine bildiren ekiplerimiz; yemek yapamayan yaşlı veya engelli insanlarımızın bilgilerini de ilgili mahalle muhtarına ileterek aşevine yönlendirilmelerini sağlıyor" dedi.