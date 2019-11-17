İstasyon Mahallesi’ne dönüşüm ödülü verildi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Mahallesi kentsel dönüşüm uygulamasıyla, "6. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi"nde, "En İyi Sanayinin Uzaklaştırılması Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye" ödülünü aldı. "Kentsel Stratejiye Dayalı Dönüşüm" ana temasıyla toplanan ve belediyeler ile inşaat sektörünün yoğun ilgi gösterdiği kongrede, "Kentsel Dönüşüm Başarı ve Teşvik" ödülleri sahiplerini buldu. Jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonrasında, "En İyi Sanayinin Uzaklaştırılması Dönüşüm Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye Ödülü" dalında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İstasyon Mahallesi Projesi'yle teşvik ödülüne layık görüldü. Ödül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İrem Elbeyli'ye takdim edildi.