Lamas limonu tescıllendı

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Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dünyaca ünlü 'Lamas limonu'na Türk Patent Enstitüsünden Coğrafi İşaret Belgesi alarak Lamas Limonu'nu tescillendirdi. Tescil belgesi ilçe kaymakamı Avni Kula tarafından Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız'a verildi. Lamas Limonuna Coğrafi İşaret Belgesi alınması kapsamında Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda tören düzenlendi. Törende konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli ve yöresinin iklim yapısı itibarı ile dünyada az rastlanan coğrafyaya sahip olduğunu ve birçok ülkede yetişmeyen sebze ve meyvenin yetiştiği ender bölgelerden birisi olduğunu söyledi. Erdemli yıllar önce Lamas limonuna tescil alması gerektiğine dikkat çeken kaymakam Kula, ''Önemli olan dünyanın tanıdığı marka bir limona coğrafi işaret almaktı, bunu da Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile proje ortağı Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası gerçekleştirdi. Lamas limonu dünyada tanıyordu ancak şimdi coğrafi işaretli yani tescillendiği de bilinecek. Lamas limonu marka idi şimdi tamamen tescillendi. Tanınırlığı ve bilinirliği sağlanıp daha fazla fiyata satılacak. Bu tescil üreticimizin hakkını koruyacak'' dedi. Kongre öncesi dünyaca ünlü Lamas Limonunun coğrafi işaret belgesi almasının da kongreye hazırlık olduğunu vurgulayan Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, ''Ülkemize gelecek olanlara Mersin'imiz de yetişen bu limonu tanıtma fırsatı bulacağız. Erdemli'mizin dünya markası olan Lamas limonu Dünya literatüründen diğer limonlar da Lamas limonu olarak geçer. Böylesine önemli bir markaya tescil belgesi almalarından dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile projeye destek veren Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.