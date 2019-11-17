Mobil Trafik Eğitim TIR’ı Niğde’de

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genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim TIR'ı" Niğde'ye geldi. İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim TIR'ı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Selçuk Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde konuşlan TIR'da, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi. Öğrenciler, TIR'daki mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra polis eşliğinde özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere trafikte karşılaşabilecekleritehlikeli durumlar da anlatıldı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, TIR'ı ziyaret ederek uygulama hakkında bilgi verdi. Trafiğin Türkiye'de ve dünyada önemli sorun olduğunu belirten Cebeloğlu, bu sorunun çözümünde, uygulamalı eğitimlerle birlikte yapılacak faaliyetlerin önemli olduğuna dikkati çekti.