Potada yerel ligler başladı

GAZIANTEP'TE basketbol branşında 2019- 2020 sezonu altyapı yerel ligler takvimi binlerce dev adam ve potanın perisinin parke üzerinde yerini almasıyla birlikte başladı. Müsabık takım faaliyetlerinin yanı sıra tesislerin kapılarını basketbol branşı faaliyetleri için sonuna kadar açacak olan Şehitkamil Belediyesi, yeni sezonda da basketbol tutkunlarının büyük destekçisi olmayı sürdürecek. Her sezon büyük bir heyecana sahne olan basketbol altyapı liglerinde 2019-2020 sezonu başladı. Yaz döneminden itibaren sezon hazırlıklarına başlayan binlerce basketbolcunun mücadelesine sahne olacak liglerde Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı basketbol akademilerinde yetişen dev adamlar ve potanın perileri de şampiyonluk mücadelesi verecek.

ALTYAPIYA DESTEK SÜRECEK

Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliği ile iş birliği içerisinde Gaziantep'te basketbol branşı faaliyetlerinin nitelikli standartlarda yürütülmesi adına birbirinden önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi, 2019- 2020 sezonunda yerel alt yapı faaliyetlerine olan desteğini sürdürecek.